Der Musikstreamingdienst ist seit gestern an der Börse. Doch die hohen Kurse zum Debüt sind eher eine Last als ein Erfolg.

Der Handelsstart der Spotify-Aktie gestern in New York geriet fulminant. 168 Dollar waren Investoren in der Spitze bereit, für einen Anteilsschein zu bezahlen. Auch in Deutschland ließen sich die Anleger von der Streaming-Begeisterung anstecken. An der Börse Tradegate kostete eine Aktie gestern in der Spitze 138 Euro. Das ist ein satter Aufschlag auf den Preis, den institutionelle Investoren bei der letzten größten Kapitalerhöhung im Januar bezahlt haben. Sie legten für knapp zehn Millionen Stück rund 55 Euro je Aktie auf den Tisch. Drei Monate später also sind die ersten Anleger bereit, mehr als das Doppelte zu zahlen.

Das Unternehmen, das bisher keinen Gewinn und nur gut vier Milliarden Dollar Umsatz macht, kommt damit auf einen Wert von rund 30 Milliarden Dollar. Rechnet man nicht nur die aktuell ausstehenden Aktien, sondern auch begebene Aktienoptionen hinzu, die die Zahl der Aktien in Zukunft erhöhen werden, beträgt der Wert sogar 34 Milliarden Dollar.

Das ist gut für die bestehenden Aktionäre wie die Investmentgesellschaften Tiger Global oder TCV. Sie dürften den Börsengang nutzen, um sich sukzessive von ihren Anteilen zu trennen. Weniger gut ist der hohe Preis hingegen für alle, die die Aktie nun neu kaufen oder in nächster Zeit kaufen wollen. Denn mit den Fakten zum Unternehmen lassen sich solche Kurse nicht rechtfertigen.

Spotify brachte es zum Jahreswechsel auf 159 Millionen Nutzer. Mit einer Bewertung von 30 Milliarden Dollar zahlen Anleger also 189 Dollar je Nutzer. Als das Netzwerk Facebook 2012 an die Börse ging, mussten ...

