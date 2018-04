Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der sich ausweitende Handelskonflikt zwischen den USA und China hat Europas Börsen am Mittwoch belastet. Allerdings schlossen die Börsen deutlich über den Tagestiefs. Der Grund für die Erholung dürfte die Hoffnung der Anleger sein, dass ein Handelskrieg doch noch vermieden werden kann und sich beide Länder auf ein neues Handelsabkommen einigen werden. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 11.958 Punkte - im Tief notierte der Index bei 11.792. Der weniger exportlastige Euro-Stoxx-50 hielt sich mit Abgaben von 0,2 Prozent auf 3.340 Punkte besser.

Die USA haben eine vorläufige Liste mit chinesischen Importwaren vorgelegt, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Betroffen sind rund 1.300 Produkte, darunter Elektronikprodukte, Flugzeugteile, Medikamente, Maschinen und andere Güter. China hat sofort reagiert und eine Liste mit 106 Produkten veröffentlicht, auf die zukünftig ein Strafzoll von 25 Prozent erhoben werden soll. Die Zölle summieren sich auf 50 Milliarden Dollar. Das chinesische Wirtschafsministerium erklärte, mit den Gegenmaßnahmen auf US-Zölle zu reagieren, die eine offensichtliche Verletzung der WTO-Regeln darstellten.

Mit den Rohstoffpreisen ging es abwärts. US-Öl der Sorte WTI verlor 0,7 Prozent, während Brent 0,6 Prozent niedriger notierte. Mit dem Preis für Sojabohnen ging es 2,8 Prozent nach unten. Der Kupferpreis verlor 1,7 Prozent, was Minenwerte an der Londoner Börse belastete: Rio Tinto und BHP Billiton gaben um je 2,5 Prozent nach. Gewinner am Rohstoffmarkt war Gold - der Preis für die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 1.336 Dollar.

Meinungen über Schwere des Handelskonflikts gehen auseinander

Die Meinungen der Analysten über den Handelskonflikt gehen auseinander. Oxford Economics hält das Risiko einer Eskalation des Streits für real. Das sei besonders der Fall, wenn sich die Importe in die USA in Zukunft wegen der expansiveren US-Fiskalpolitik noch erhöhen sollten. Die Analysten verweisen auch auf die laufenden NAFTA-Verhandlungen. Sollte NAFTA in Zukunft sehr viel geschlossener operieren oder die USA die Handelsvereinbarung vollständig zu Fall bringen, wäre dies ein schlechtes Omen.

Dagegen ist Jupiter Asset Management zuversichtlich, dass ein Handelskrieg zwischen China und den USA nicht ansteht. Es seien zwar gegenwärtig viele protektionistische Töne zu hören. Letztendlich sollten diese aber auf ein vernünftiges Handelsabkommen zwischen beiden Ländern hinauslaufen. Jupiter verweist auf die Verhandlungstaktiken von Trump. Dieser agiere von extremen Positionen aus - vermutlich, um sich dadurch einen möglichst großen Verhandlungsspielraum zu sichern.

WPP ermittelt gegen eigenen CEO - Anleger setzen auf Verjüngung

Die Aktie des britischen Werberiesen WPP gehörte mit einem Minus von 2 Prozent zu den größeren Verlierern in Europa. Das Unternehmen soll wegen persönlichen Fehlverhaltens gegen den langjährigen CEO Martin Sorell eine Untersuchung eingeleitet haben. Leicht positiv und damit kursstützend wurde an der Börse aber gesehen, dass der seit längerem anstehende Generationenwechsel an der Spitze des Konzerns damit angeschoben sein dürfte.

Die Aktie des schweizerischen Rückversicherers Swiss Re hat in diesem Jahr bereits mehrfach von Meldungen profitiert, wonach sich die japanische Technologieholding Softbank an den Schweizern beteiligt. Nun entwich etwas Fantasie, was den Umfang der Beteiligung angeht. Die Swiss Re geht nicht davon aus, dass sich Softbank mit mehr als 10 Prozent beteiligen wird. Swiss Re gaben um 3,9 Prozent nach.

Grenke zogen nach Vorlage von Zahlen um 3,5 Prozent an. Positiv werteten Händler das überraschend stark gestiegene Neugeschäft des Leasingunternehmens. Das Neugeschäft als Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände stieg gegenüber dem Vorjahr um 23,3 Prozent auf 549,2 Millionen Euro.

Steinhoff-Immobilientochter weniger wert als gedacht

Die Aktie des skandalumwitterten Möbelhändlers Steinhoff war mit einem Minus von 10,9 Prozent Hauptverlierer im SDAX. Die Serie schlechter Nachrichten reißt nicht ab. Nun wurde bekannt, dass der Möbelhändler den Wert seiner Immobilientochter Hemisphere mit 2,2 Milliarden Euro wohl deutlich zu hoch angesetzt hat. Die mit der Bewertung beauftragte Immobiliendienstleistungsgruppe CBRE hat das Immobilienpaket nur mit 1,1 Milliarden Euro bewertet.

Für die Nordex-Aktie ging es gegen die negative Tagestendenz um 7,2 Prozent nach oben auf 7,95 Euro, nachdem der Kurs bereits am Dienstag kräftig zugelegt hatte. Nach der Roadshow mit dem Vorstand des Windturbinenherstellers hat Warburg-Analyst Arash Roshan Zamir seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 10 Euro bestätigt. Das Unternehmen habe die Grundlage für den Turnaround gelegt.

.=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.340,35 -6,58 -0,2% -4,7% . Stoxx-50 2.950,10 -4,02 -0,1% -7,2% . Stoxx-600 367,33 -1,74 -0,5% -5,6% Frankfurt XETRA-DAX 11.957,90 -44,55 -0,4% -7,4% London FTSE-100 London 7.034,01 +3,55 +0,1% -8,6% Paris CAC-40 Paris 5.141,80 -10,32 -0,2% -3,2% Amsterdam AEX Amsterdam 526,19 -2,29 -0,4% -3,4% Athen ATHEX-20 Athen 2.031,89 +8,26 +0,4% -2,5% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.808,28 -23,15 -0,6% -4,3% Budapest BUX Budapest 37.275,42 -592,12 -1,6% -5,3% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.933,49 -39,26 -1,0% +0,4% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 138.982,97 -573,70 -0,4% -1,4% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 956,88 -16,17 -1,7% -6,6% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.383,57 -10,35 -0,2% -0,3% Madrid IBEX-35 Madrid 9.513,30 -36,30 -0,4% -5,3% Mailand FTSE-MIB Mailand 22.442,78 -67,55 -0,3% +3,0% Moskau RTS Moskau 1.240,39 +3,33 +0,3% +7,5% Oslo OBX Oslo 734,21 -9,59 -1,3% -1,2% Prag PX Prag 1.111,86 -4,80 -0,4% +3,1% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.494,65 -14,15 -0,9% -5,2% Warschau WIG-20 Warschau 2.200,99 -38,16 -1,7% -10,6% Wien ATX Wien 3.390,18 -12,26 -0,4% -0,9% Zürich SMI Zuerich 8.553,69 -77,24 -0,9% -8,8% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,2292 +0,17% 1,2271 1,2270 +2,3% EUR/JPY 131,01 +0,15% 130,78 130,71 -3,2% EUR/CHF 1,1794 +0,23% 1,1758 1,1764 +0,7% EUR/GBP 0,8734 +0,07% 0,8721 1,1465 -1,8% USD/JPY 106,58 -0,02% 106,57 106,53 -5,4% GBP/USD 1,4074 +0,10% 1,4069 1,4066 +4,2% Bitcoin BTC/USD 6.877,57 -8,0% 7.394,46 7.399,40 -49,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,05 63,51 -0,7% -0,46 +4,6% Brent/ICE 67,64 68,12 -0,7% -0,48 +3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.334,97 1.332,86 +0,2% +2,12 +2,5% Silber (Spot) 16,29 16,42 -0,8% -0,13 -3,8% Platin (Spot) 913,00 926,00 -1,4% -13,00 -1,8% Kupfer-Future 3,01 3,06 -1,7% -0,05 -9,2% .===

