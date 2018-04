Liebe Leser,

Nordex hat Chartanalysten zumindest in der bisherigen Woche eines Irrtums überführt. Denn der Wert konnte zuletzt wieder deutlich zulegen und zeigt damit, dass es nicht schnurstracks Richtung Süden gehen wird. Die Aktie hat am Dienstag immerhin 5 % aufgesattelt und legt auch heute weitere knapp 7 % zu. Deutet sich damit an, dass es nun sogar wieder deutlicher aufwärts gehen könnte? Im Einzelnen: Der Wert ist dennoch in einem charttechnischen Abwärtstrend. Es gibt keine anderen ... (Moritz von Betzenstein)

