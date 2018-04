Zürich (ots) - Im Russland-Fall der Ruag zeigen weitere Recherchen

der Handelszeitung, dass die Ruag mit Hilfe des Moskau-Leiters der

Privatbank Julius Bär Munition in Russland vertrieben hat. Die

Kooperation war bisher nicht bekannt. Es handelt sich dabei um jenen

Mann, der mit einem Ruag-Manager und einem Zuger Waffenhändler

nebenher noch private Rüstungsdeals machte und der deswegen von der

russischen Anti-Korruptions-Behörde befragt und von seinem

Arbeitgeber - der Bank Julius Bär - suspendiert wurde. Die

Bundesanwaltschaft ermittelt im Russland-Fall.



Beim Ruag-Vertriebspartner in Russland handelt es sich um die

International Maritime Shipping Corporation Limited, kurz IMSC. Es

ist eine Offshore-Gesellschaft, gegründet vom Schweizer Banker, mit

Sitz im Karibikstaat St. Vincent. Zur IMSC gehört auch eine

gleichnamige Tochter in Zug und ein Büro in Moskau. Die Firma des

Bankers schmückt sich auf der eigenen Firmensite bis heute mit dem

Titel als «Distributor» für Ruag, samt Logo des bundeseigenen

Rüstungskonzerns.



Der Bundesbetrieb bestätigt auf Anfrage, dass «die Firma IMSC mit

Sitz in Zug Kunde von Ruag war und die Lieferungen an den Endkunden

abgewickelt hat». Sprecherin Kirsten Hammerich sagt weiter: «Wir

haben von 2010 bis zum Inkrafttreten des Embargos im Jahr 2014

Kleinkalibermunition für insgesamt rund eine Million Schweizer

Franken nach Russland geliefert.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90