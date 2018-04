Berlin (ots) - Die Lufthansa-Tochter Eurowings streicht zahlreiche Direktflüge ab Berlin. Wer von Berlin-Tegel nach Paris fliegen möchte, muss nun in Düsseldorf umsteigen und bis zu sechs Stunden Wartezeit in Kauf nehmen, schreibt der Tagesspiegel (Donnerstagausgabe). Auch wer mit Eurowings nach Prag will, muss in Düsseldorf knapp sechs Stunden auf den Anschluss warten. Und selbst wer nur nach Wien oder Zürich möchte, muss bei der Lufthansa-Tochter eine Zwischenlandung in Kauf nehmen. Aufgrund des "aktuell hochdynamischen Umfeldes" würde Eurowings derzeit "leichte Anpassungen" an den Flugplänen vornehmen, sagte eine Sprecherin auf Tagesspiegel-Anfrage. Die Strecke nach Paris habe man "zunächst" gestrichen, die Passagiere umgebucht. Für die Unannehmlichkeiten entschuldige man sich "in aller Form", es handele sich um "eine seltene Ausnahmesituation". Ab Berlin biete man im Sommerflugplan aber bis zu 28 "Direktverbindungen".



