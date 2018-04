Liebe Leser,

die Flut an Negativschlagzeilen geht auch nach Ostern munter weiter: Wie Steinhoff laut diversen Medienberichten am Mittwoch im Rahmen einer Kurzmitteilung bekannt gab, sei das Immobilienportfolio des hochverschuldeten Konzerns in Europa um mindestens eine Milliarde Euro zu hoch angesetzt worden. Betroffen seien vor allem Büros und Filialen der Möbelkette Kika Leiner, die seit 2013 zum Steinhoff-Imperium gehört.

Die nun von Steinhoff veröffentlichte Meldung fußt auf ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...