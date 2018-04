Zürich - IG Bank S.A. eröffnete heute ihr neues Büro am Paradeplatz 4 in Zürich. Gleichzeitig lanciert die Bank in Zusammenarbeit mit der Swiss Association of Market Technicians ein einzigartiges Bildungsangebot. Dank diesem erlangen Trader umfangreiche Kenntnisse im Bereich Technische Analyse. Damit leistet IG ein starkes Bekenntnis zum Finanzplatz Schweiz.

IG baut mit dem neuen Büro in Zürich die Präsenz in der Schweiz aus. Die weltweite Nummer eins im CFD-Handel*, mit marktführender Technologie, eröffnete 2014 in Genf die erste Schweizer Niederlassung. Mit dem zusätzlichen Standort am Paradeplatz reagiert die Bank nun auf das wachsende Interesse von Kunden und Interessierten nach persönlicher, bedürfnisgerechter Betreuung. "Wir verzeichnen seit dem Markteintritt in der Schweiz ein konstantes Wachstum. In dieser Zeit sind unsere Kundenbeziehungen stetig gewachsen und haben sich erweitert. Zudem beobachten wir in der deutschsprachigen Schweiz ein zunehmendes Bedürfnis der Kunden, sich ...

