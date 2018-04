Paris (ots/PRNewswire) -



- Das Nettovermögen umfasst 189,5 Milliarden Dollar, eine zehnfache Steigerung seit Beginn des Plans - Der Plan wurde mit 105 % ab 1. Januar 2018 finanziert - Der Überschuss wird der Sicherheitsrücklage zugeteilt - Nettokapitalertrag von 17,0 Milliarden Dollar - Bjarne Graven Larsen tritt zurück und Ron Mock fungiert als Interim-CIO



Der Lehrerpensionsplan Ontarios (Ontario Teachers') gab heute bekannt, dass er ab 1. Januar 2018 zu 105 % kapitalgedeckt ist. Dies ist das fünfte Jahr in Folge, dass der Plan völlig kapitalgedeckt ist, was seine langfristige finanzielle Stärke und Nachhaltigkeit beweist.



Der Plan hatte eine Gesamtnettorendite von 9,7 % für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2017 und erbringt ein Nettovermögen in Höhe von 189,5 Milliarden Dollar, was in etwa eine zehnfache Steigerung seit Beginn des Plans im Jahr 1990 ausmacht.



"Dass wir diesen Überschuss mit einem verhaltenen Diskontsatz von 4,8 % erzielen konnten, einem der niedrigsten in der Rentenbranche, beweist die finanzielle Gesundheit und Nachhaltigkeit des Plans", sagte Ron Mock, President und Chief Executive Officer. "Einen Überschuss im Plan zu haben, ist ein echter Maßstab für Erfolg."



Vermögenswerte und die Kosten für künftige Renten gegeneinander aufzuwiegen ist grundlegend dafür, die Bedürfnisse der Rentner von heute zu befriedigen, ohne die finanzielle Gesundheit künftiger Generationen aufs Spiel zu setzen.



Die Sponsoren des Plans - Ontario Teachers' Federation (OTF) und die Regierung von Ontario - haben beschlossen, die Bewertung vom 1. Januar 2017 vorzulegen, was den 100-prozentigen Inflationsschutz bei allen Renten wiederherstellt und die Beitragsraten für alle aktiven Mitglieder um 1,1 % senkt. Beide Maßnahmen gelten ab dem 1. Januar 2018.



Die Plan-Sponsoren haben beschlossen, die Bewertung vom 1. Januar 2018 vorzulegen und den Planüberschuss in Höhe von 10,3 Milliarden Dollar einer Sicherheitsrücklage zuzuweisen, der den Plan im Falle eines ernsten Marktvorfalls stützen würde. Die Funktion des bedingten Inflationsschutzes, der von den Plansponsoren 2010 eingeführt wurde, ist eine starke Stütze für die Nachhaltigkeitsplanung.



Im Jahr 2017 machte die Lehrerpensionskasse Ontarios Fortschritte bei der Entwicklung ihrer Investitionsstrategie, um ein erwiesenes Bottom-up-Konzept bei der Auswahl von Vermögenswerten besser mit einem robusten Top-down-Ansatz beim Risikomanagement und Vermögenszuweisungen zu verbinden. Diese Arbeit wurde von Chief Investment Officer Bjarne Graven Larsen geleitet, der nach zwei Jahren bei Ontario Teachers' zurücktrat und plant, mit seiner Familie nach Dänemark zurückzukehren.



"Ich möchte Bjarne für seine zahlreichen Beiträge in den letzten zwei Jahren danken und wünsche ihm alles Gute", sagte Herr Mock, der als Interim-CIO fungieren wird, bis ein Ersatz für Herrn Graven Larsen gefunden ist.



Der Plan hat seine gesamte Fonds-Benchmark von 8,2 % bis zum 31. Dezember 2017 überschritten. Der Nettokapitalertrag für das Jahr mit 17 Milliarden Dollar erreichte fast den Umfang des gesamten Plans, als dieser sein direktes Investitionsprogramm aufnahm.



"Dieses Jahr haben wir unsere Exposition zu passiven Investitionen gesenkt und haben uns mehr auf aktive Strategien konzentriert, wo wir Wert hinzufügen können, indem wir unser Wissen und unser Kapital ausschöpfen", so Herr Mock. "Unsere Investitionsstrategie ist auf Dauer ausgelegt und leitet uns durch die sich ändernde Marktlandschaft."



Ontario Teachers' fünf- und zehnjährige Gesamtnettorenditen betrugen zum 31. Dezember 2018 9,6 % bzw. 7,6 %. Von Anfang an hatte der Plan einen jährlichen Nettogewinn von 9,9 %, wie zum 31. Dezember 2017. Seit 1990 haben die Gesamterträge mehr als drei Viertel der Rentenfinanzierung der Mitglieder generiert, der Rest stammt aus Mitgliedsbeiträgen und Regierungszuschüssen.



Anlagerendite-Highlights nach Anlageklassen[1]







Vermögenswert am Vermögenswert am 31. Dez. 2017, 31.Dez. 2016 2017 Rate Benchmark Anlagenklasse (Mrd.$) (Mrd.$) an der Rendite für 2017 Eigenkapital 67,1$ 66,0$ 17,6% 15,4% Öffentliches Eigenkapital 35,2$ 9,0$ 15,9% 15,9% Privates Eigenkapital 31,9$ 27,0$ 18,8% 14,6% Festverzinslich[2] 61,4$ 75,2$ 2,6% 2,6% Guthaben[3] 13,6$ - 1,7% 1,1% Inflationssensibel 26,6$ 10,5$ -3,2% -4,0% Sachwerte 45,7$ 44,3$ 10,9% 7,1% Immobilien 25,5$ 26,5$ 6,9% 7,3% Infrastruktur 18,7$ 17,8$ 18,2% 8,0% Zinzsatz Produkte 1,5$ - - -



[1] Die absolute Return-Strategie-Anlagenklasse, Currency Overlay



und Geldmarktportfolios sind nur im gesamten Fond-Netto-Return enthalten



und werden nicht separat aufgelistet.



[2] Der niedrigere Betrag reflektiert die Abtrennung des Guthabens von der



festverzinslichen Vermögensklasse in ihre eigene separate Vermögensklasse.



[3] Vergleichbare Daten für das Jahr 2016 sind nicht vorhanden, da diese Vermögensklasse erst



im Jahr 2017 eingerichtet wurde



Ontario Teachers' Vermögensklassen wurden 2017 im Rahmen der OneTeachers' Investitionsstrategie neu definiert. Im Jahr 2016 gab es fünf Vermögensklassen; jetzt gibt es sechs: Eigenkapital (öffentlich und privat), festverzinslich, Guthaben (einschließlich Unternehmensanleihen und Staatsanleihen aufstrebender Volkswirtschaften), Inflationssensibel (einschließlich Rohstoffe, Waren, Inflationsabsicherung), Sachwerte (Immobilien und Infrastruktur) sowie Absolute-Return-Strategies (die eine Rendite mit niedriger Korrelation zu den Märkten suchen; einschließlich Hedgefonds).



Bei Landeswährungen betrug die Rendite von unseren Investitionen 2017 11,9 %, mit einer Steigerung gegenüber 7,2 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umtausch der Rendite in kanadische Dollar hatte eine Auswirkung von -1,8 % auf den Nettoertrag des gesamten Fondplans. Zusammen mit administrativen Unkosten betrug die Nettorendite 9,7 %.



Fremdwährungsdifferenzen sind Teil des allgemeinen Portfolio-Aufbaus; wir beziehen das währungsverbundene Risiko mit in Betracht. Unter bestimmten Umständen werden wir Absicherungsmaßnahmen ergreifen, um unsere Exposition zu Währungsrisiken, die durch weltweite Investitionen entstehen, zu reduzieren. Dieser dynamische Ansatz, der im Risikomanagement wurzelt, unterstützt unsere umfassende OneTeachers' Investitionsstrategie.



Ontario Teachers' bietet weiterhin starke Pensionsleistungen. Unsere Mitglieder-Service-Abteilung wurde wieder unter den beiden Spitzenpositionen für ihren Service gelistet und erhielt gute Noten in puncto Zufriedenheit bei Mitgliederumfragen Der Quality Service Index (QSI) des Plans, der die Zufriedenheit der Mitglieder mit den angebotenen Pensionsleistungen misst, betrug 8,8 von 10 und der Plan kam laut CEM Benchmarking Inc. auf Rang Zwei bei den Pensionsleistungen innerhalb seiner Peergroup wie auch international.



Über Ontario Teachers'



Als Kanadas größter Pensionsfonds für einen einzigen Berufsstand investiert und verwaltet der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') zum 31. Dezember 2017 ein Nettovermögen in Höhe von 189,5 Mrd. Dollar. Der Fonds verfügt über ein vielseitiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltet werden. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine durchschnittliche jährliche Nettorendite von 9,9 %. Ontario Teachers ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) in London. Die leistungsorientierte Pension wird voll finanziert. Sie ist zuständig für die Provinz Ontario mit 323.000 aktiven und pensionierten Lehrern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website otpp.com (https://www.otpp.com/) und auf Twitter unter @OtppInfo (https://twitter.com/OtppInfo?ref_src=twsrc%5Egoogle% 7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor).



Redaktionelle Hinweise: Siehe Anlagen:



Anlagen:



- Nettovermögen (Grafik) - Vorläufige Finanzierungsbewertung (Grafik) - Link zum Jahresbericht (http://www.otpp.com/annualreport) - Benchmarks zur Bewertung der Fonds-Performance (http://www.otpp.com/benchmarks) - Deal Highlights 2017 - Mitgliederdienste - Wichtige Statistiken - Hochauflösendes Foto: Ron Mock



Deborah Allan, Managing Director, Communications, (416)-730-5347, deborah_allan@otpp.com



OTS: Ontario Teachers' Pension Plan newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66487.rss2