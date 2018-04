Tesla, Facebook, Amazon und Co. führten die Hausse an - und sind jetzt die Avantgarde des nächsten Börsencrashs.

Im Herzen der Tesla-Welt herrscht die selbstverständliche Lässigkeit des Alltags im Silicon Valley. Auf roten Designsofas sitzen die Autokäufer im Auslieferungszentrum des Unternehmens. Sie scrollen über die Bildschirme ihrer Smartphones oder schlürfen an den von einem Barista zubereiteten Kaffeespezialitäten. Im Viertelstundentakt führen Betreuer einen der Geduldigen in eine angrenzende Halle. Dort stehen, angeleuchtet von Deckenstrahlern, die funkelnden Elektrolimousinen bereit. Die günstigste Variante kostet knapp 50 000 Dollar. Für das Top-Modell, ein weißes Fahrzeug mit Flügeltüren, müssen Interessenten gar 160 000 Dollar hinlegen. Ein Rundgang, ein Handschlag, Abfahrt, der Nächste bitte. Der Nachschub ist zumindest dem Anschein nach unendlich: Auf einem benachbarten Parkplatz warten Hunderte weitere Fahrzeuge, in regelmäßigen Abständen kommen neue dazu aus der gut fünf Kilometer entfernten Fabrik.

Doch die Routine täuscht. Denn dies ist nicht nur das Zentrum der elektromobilen Revolution, sondern auch der Nukleus eines Kurssturzes, der gerade dabei ist, das gesamte Valley zu erfassen. Seit Ende März bekannt wurde, dass die zuständige US-Behörde nach einem Unfall die Fahrassistenzsysteme des Herstellers untersucht, haben in den Augen vieler der Konzern und sein Gründer Elon Musk den Nimbus als Heilsbringer der E-Mobilität verloren, abzulesen an einem Kurssturz von acht Prozent binnen Stunden.Als Musk sich auch noch zum 1. April den Scherz erlaubte, über eine mögliche Zahlungsunfähigkeit von Tesla zu spekulieren, ging es am Folgetag erneut bergab.

Diese Skepsis überträgt sich derzeit fast zeitgleich von Tesla über den ins Straucheln geratenen Internetkonzern Facebook wie ein Virus auf all die anderen gefeierten ¬Unternehmen von der amerikanischen Westküste, die auf den ersten Blick kaum mehr verbindet, als dass sie irgendwas mit Zukunft machen.

Amazon verliert 110 Milliarden Wert

Den gesamten März über verloren ausgerechnet die großen Unternehmen aus dem Valley, die den Schritt vom halsbrecherischen Investment zum Indexwert längst geschafft haben, nahezu synchron an Wert. Die von Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Alphabet (Google) zuvor hochgejazzten US-Technologie-Indizes legten deshalb den schwächsten Monat seit Januar 2016 hin. Vor allem die Riege dieser als FAANG-Aktien zusammengefassten Werte hatte die Wall Street nach dem Minicrash Anfang Februar zunächst wieder nach oben gezogen. Jetzt könnten sie - neben anderen gehypten Aktien wie Tesla oder Microsoft - den Sog nach unten verstärken.

Für jeden dieser Kursstürze gibt es zwar eine eigene Erklärung. Um Ostern krachten Amazon-Aktien in die Tiefe, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Onlinehändler und Cloud-Spezialisten vorwarf, dem Staat zu wenig Steuern und der US-Post zu wenig für ihre Paketdienste zu zahlen. Er sorge sich, so Trump, dass die Tante-Emma-Läden aus dem Geschäft gedrängt würden. Trump mag Amazon-Chef Jeff Bezos nicht, auch weil dem Amazon-Gründer die liberale "Washington Post" gehört. Der Nachhall solcher Äußerungen ist gewaltig: Amazons Aktionäre sind seit dem Hoch im März um 110 Milliarden Dollar ärmer geworden.

Nicht viel weniger, 90 Milliarden oder ein Fünftel seines Wertes, vernichtete derweil Facebook. Das selbst ernannte "soziale" Netzwerk wurde im Skandal um die britische Beraterfirma Cambridge Analytica allzu offensichtlich enttarnt als das, was es ist: ein Unternehmen, das sein Geschäft vor allem mit den Daten seiner Nutzer macht. Seitdem bekannt ist, dass die britischen Wahlkampfberater dort 50 Millionen Nutzerdaten abgriffen, befindet sich die Facebook-Aktie auf Talfahrt. Dass Facebook nach den Worten seines Chefs Mark Zuckerberg "einige Jahre" benötigen wird, um Nutzerdaten schützen zu können, trug nicht zur Entspannung bei.

Bloß: Kritische Nachrichten über den Datenschutz bei Facebook hatte es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Und die Tatsache, dass der US-Präsident und der Amazon-Gründer sich nicht ausstehen können, ist seit Jahren bekannt. Die Anleger hat all das bisher nie gestört. Doch diesmal sieht es so aus, als hätten sie sich kollektiv entschieden, Hype und Börsenwert zu trennen. Und merkten nun, ebenso kollektiv, dass es da viel Luft herauszulassen gibt.

Teslas Erfolg hängt am Model 3

Kein Wunder, dass es Tesla dabei am heftigsten erwischt, stand die Aktie über Jahre an der Spitze der allzu groß aufgepumpten Werte aus dem Valley. Der Kurs hatte sich seit dem Börsengang zunächst vervierundzwanzigfacht, seit dem Höchststand im vergangenen Jahr ist davon bereits ein Drittel futsch. Immer offensichtlicher lebt Tesla vor allem von seinen Fans, die die Mischung aus Genie und Wahnsinn des Unternehmenslenkers Elon ...

