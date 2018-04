Frankreichs Institutionen werden grundlegend erneuert. Dazu gehört auch die Einsparung von gut 150 Parlamentariern im Unterhaus des Parlaments.

Frankreich will bei einem Umbau seiner demokratischen Institutionen die Zahl der Parlamentarier um 30 Prozent vermindern. Damit soll ein Wahlversprechen des sozialliberalen Präsidenten Emmanuel Macron eingelöst werden. Es gehe darum, das "politische und parlamentarische Leben grundlegend zu erneuern", sagte Premierminister Édouard Philippe am Mittwoch in Paris. ...

