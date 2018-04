Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Die Expedia Group bestätigt, dass ihre Kunden für Urlaubs- und Geschäftsreisen auf sämtlichen europäischen Märkten (darunter GB und Schweiz) nicht die Zusatzgebühr (Distribution Surcharge) zahlen müssen, die am 1. April 2018 in Kraft trat, welche bei Flügen mit Air France (AF), KLM (KL) und Hop! (A5) erhoben wird, die durch globale Vertriebssysteme (GDS) erworben werden.



Durch diesen Vertrag sparen Kunden von Expedia, ebookers und Egencia bei der Buchung von Flügen bei AF, KL oder A5 für einfache Flüge bzw. Hin- und Rückflüge 11 EUR/22 EUR. Zudem haben sich die Expedia Group und Air France KLM sowie ausgewählte GDS-Partner dazu verpflichtet, bei der Integration neuer Vertriebskapazitäten (NDC) zusammenzuarbeiten, einer technischen Norm, die von der International Air Transport Association (IATA) entwickelt wurde.



Informationen zur Expedia Group



Die Expedia Group (NASDAQ: EXPE) ist eine der größten Reiseplattformen der Welt. Wir beseitigen Hindernisse beim Reisen und gestalten es leichter, angenehmer, erreichbarer und barrierefreier. Wir sind dazu da, Kunden und Partnern auf dem gesamten Globus die Welt zu öffnen. Wir nutzen unsere Plattform und Technik in einem umfassenden Portfolio von Bereichen und Marken, um regional und weltweit Personen zu transportieren und für Reiseerlebnisse zu sorgen. Zu unserer Gruppe von Reisemarken gehören: Brand Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Egencia®, trivago®, HomeAway®, Orbitz®, Travelocity®, Wotif®, lastminute.com.au®, ebookers®, CheapTickets®, Hotwire®, Classic Vacations®, Expedia® Group Media Solutions, CarRentals.com, Expedia Local Expert®, Expedia® CruiseShipCenters®, SilverRail Technologies Inc., ALICE und Traveldoo®. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.expediagroup.com.



Warenzeichen und Logos sind Besitz ihrer jeweiligen Inhaber. ©2018 Expedia Inc. Alle Rechte vorbehalten. CST: 2029030-50



OTS: Expedia Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130082 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130082.rss2



Pressekontakt: press@expedia.com