FRANKFURT (Dow Jones)--Microsoft wird in den nächsten vier Jahren 5 Milliarden Dollar für Investitionen in das sogenannte Internet der Dinge ausgeben. In einem Blogbeitrag, der das Vorhaben am Mittwoch ankündigte, sagte Julia White, Vizepräsidentin der Cloud-Plattform Microsoft Azure, dass der Software-Konzern Mittel zur Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung neuer, mit dem Internet verbundener Produkte und Dienstleistungen investieren wird.

Das Geld wird in verschiedenen Bereichen wie etwa Cybersicherheit, Entwicklungstools und anderem verwendet werden, führte White aus. Vergangene Woche hatte Microsoft eine Reorganisation angekündigt, bei der die Rolle von Windows vermindert werden, und stattdessen das Wachstum der Azure-Cloud-Computing-Aktivitäten stärker in den Fokus rücken soll.

Der Hardware-Konzern Dell Technologies hatte vergangenes Jahr mitgeteilt, dass er über drei Jahre 1 Milliarde Dollar für Forschung und Entwicklung des Internets der Dinge ausfwenden will.

April 04, 2018 15:01 ET (19:01 GMT)

