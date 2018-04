NordLB senkt Deutsche Wohnen auf 'Halten' - Ziel 41 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Deutsche Wohnen nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 41 Euro belassen. Die Kennziffern des Immobilienkonzerns reflektierten das günstige Marktumfeld, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Rückenwind sorgten die Investitionen in den Wohnungsbestand sowie der dynamische Immobilienmarkt in der Kernregion Berlin. Allerdings sei auch Gefahr einer Blasenbildung gestiegen.

Warburg hebt Indus Holding auf 'Buy' und Ziel auf 66,80 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Indus Holding nach Jahreszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 66,00 auf 66,80 Euro angehoben. Die Industrieholding habe Rekordresultate abgeliefert und dürfte diesen Trend 2018 fortsetzen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Kepler Cheuvreux hebt Varta auf 'Hold' - Ziel hoch auf 22 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Varta von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 22 Euro angehoben. Der Batterienhersteller sei gerüstet für ein gutes Jahr, schrieb Analyst William Mackie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2017 hätten sich die Umsätze besser entwickelt als von ihm erwartet.

Mainfirst hebt Nordex auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 8,50 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Nordex von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 9,00 auf 8,50 Euro gesenkt. Der Aktienkurs des Herstellers von Windkraftanlagen preise nunmehr die schlimmsten Szenarien für den deutschen Markt und die USA ein, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jüngsten Nachrichten aus Brasilien und der Türkei deuteten zudem darauf hin, dass sich die Nachfrage nach auf dem Festland installierten Anlagen erhole.

Mainfirst senkt Nemetschek auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 87 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Nemetschek von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 77 auf 87 Euro angehoben. Die Aktie habe ihren Wert in den vergangenen zweieinhalb Jahren nahezu verdreifacht und spiegele nun die guten Geschäftsaussichten des Bausoftware-Anbieters angemessen wider, begründete Analyst Chandramouli Sriraman sein neues Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019.

Kepler Cheuvreux nimmt S&T mit 'Buy' wieder auf - Ziel 21,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat S&T nach dem jüngsten Kurssturz der Aktien mit "Buy" und einem Kursziel von 21,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die harsche Kursreaktion auf die Jahreszahlen des IT-Anbieters habe ihn überrascht, schrieb Analyst Baptiste de Leudeville in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe sowohl seine als auch die Konsensschätzungen übertroffen. Anleger sollten daher die Kursschwäche als Kaufgelegenheit nutzen.

RBC Capital senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine 2019er Schätzungen für die Umsätze und das operative Ergebnis (Ebitda) nach dem Bericht zum Schlussquartal 2017 leicht nach unten revidiert, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kappung des operativen Ergebnisses begründete er vor allem mit aktualisierten Wechselkursschätzungen für das Euro-Dollar-Verhältnis.

Warburg Research hebt Ziel für Rheinmetall auf 116 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall anlässlich eines möglichen weiteren Großkunden für den Transport-Radpanzer "Boxer" von 112 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch wenn der Deal noch nicht bestätigt sei, sei das wiederentfachte Kaufinteresse des britischen Verteidigungsministeriums am "Boxer" eine positive Nachricht für den Rüstungskonzern, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

NordLB senkt Ziel für HHLA auf 23,50 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für HHLA von 24,50 auf 23,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. 2018 dürften weitere Veränderungen bei den Reedereien anstehen, die Auswirkungen auf das Geschäft des Hafenbetreibers haben könnten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das weltweite Reedereigeschäft sei von preisdrückenden Konsolidierungstendenzen geprägt. Auf dem aktuellen Kursniveau hält er die HHLA-Aktie aber für eine Kaufgelegenheit.

JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Bank auf 12 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 14 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Geldhaus müsse das Geschäft in de USA umbauen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Investmentbanking setze sich der Verlust von Marktanteilen fort. Die Bank könne entweder nichts tun und warten, bis sich die Einnahmen erholten, oder Wert schaffen durch Schrumpfung und eine Restrukturierung in den USA. Der Experte senkte seine Schätzungen.

