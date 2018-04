Die Anleihegläubiger von Beate Uhse bekommen eine Insolvenzdividende. Auch soll ein neuer Investor das Fortbestehen des Unternehmens sichern.

Die Gläubigerversammlung der insolventen Beate Uhse AG hat am Mittwoch einen Insolvenzplan verabschiedet. Danach werden alle werthaltigen und überlebensfähigen Teile des Erotik-Konzerns in eine neue Tochter-Gesellschaft "NewCo" überführt. Ein Investor soll diesen Teil für bis zu 1,35 Millionen Euro übernehmen. Die Anleihegläubiger erhalten in einer ersten Auszahlung eine winzige Quote von 1,77 Prozent ihres Einsatzes.

Mit dem Kaufpreis und mit Erlösen aus Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden die Verfahrenskosten, die weiteren Masseverbindlichkeiten und die Quote der Anleihegläubiger bezahlt. Die Beate Uhse AG hatte 2014 Anleihen im Volumen von 30 Millionen Euro begeben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...