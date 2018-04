In den vergangenen Wochen habe ich an dieser Stelle mehrfach über das für uns Anleger so wichtige Thema "Dividende" geschrieben. Und auch heute möchte ich mich diesem Thema widmen. Denn die Dividendensaison 2018 nimmt in diesen Tagen richtig Fahrt auf.

Allein die 30 im deutschen Leitindex DAX gelisteten Unternehmen schütten in diesem Jahr satte 36 Mrd. Euro an Dividenden aus. Das ist noch einmal ein gutes Stück mehr als im Vorjahr und zeigt, dass die Konzerne im vergangenen Jahr mehrheitlich ... (Rolf Morrien)

Den vollständigen Artikel lesen ...