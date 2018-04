Durch Vermögenswerte besichert: Durch Smart Contracts gewschützte Liquiditätsreserve als Betaversion eingeführt

Ormeus Coin gab heute den Beta-Start eines unveränderbaren Smart-Contract-Systems für die Verifizierung regelmäßiger Zahlungseingänge aus seinem industriellen Cryptocurrency Mining-Geschäft bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180404006347/de/

Get Smart: Ormeus Coin is secured by an industrial cryptocurrency mining business linked by smart contract to the Ormeus Reserve Vault (Photo: Business Wire)