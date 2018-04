Auch 2018 organisiert das FrischeSeminar, die Bildungsplattform des Deutschen Fruchthandelsverbandes e.V., in Hamburg ein Spezialistenseminar zum Thema Bananenreifung. Gemeinsam mit der Reederei Hamburg Süd und der Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG dreht sich am 15./16. Mai 2018 in Hamburg alles um die Banane, insbesondere um die Bananenreifung....

