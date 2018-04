Der Wert der spanischen Obst- und Gemüseexporte an die EU belief sich 2017 auf 11.760 Millionen EUR, ein Anteil von 92,5% an den Gesamtexporten von 12.704 Millionen EUR und damit ganz ähnlich wie in den letzten fünf Jahren, weswegen die EU weiter das Verhalten der spanischen Exporte bestimmt. Bildquelle: Shutterstock.com Die letzten 5 Jahre hatte Spanien einen Anteil von 92,7%...

Den vollständigen Artikel lesen ...