Die asiatischen Aktienmärkte profitieren von der Hoffnung, dass ein Handelskrieg zwischen den USA und China vermieden werden kann.

An den Aktienmärkten Asiens wurden die neuen Handelsattacken von US-Präsident Donald Trump gegen China gelassen aufgenommen. Nach der guten Vorlage in New York stiegen die Aktienindices in Japan und Südkorea weiter. Nur in China konnten die Anleger nicht reagieren, da die Börse wegen Feiertagen geschlossen ist.

Am deutlichsten erholten sich Japans Aktien, die Ende März auf knapp über 20.000 Yen abgesackt waren. Der Nikkei-225-Aktienpreisdurchschnitt lag um 11:30 Uhr Ortszeit mit 21.667,83 Yen 1,6 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Auch der Kospi-Index in Korea stieg bis 11:06 Ortszeit um 1,3 Prozent auf 2440,34 Punkte.

Als Hauptgrund für die Erholung in Japan gilt ein leichter Fall des Yen. Denn die Anleger glauben bisher, dass ein schwächerer Yen höheren Einfluss auf die Gewinne haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...