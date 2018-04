"Stuttgarter Zeitung" zu Handelsstreit:

"Nun müssen die Soja-Bauern in Ohio, Iowa, Missouri oder Indiana um ihre Existenz fürchten, weil China als ihr größter Abnehmer einen Strafzoll von 25 Prozent verhängt hat. Mit dieser Retourkutsche hatten augenscheinlich weder Trump noch die US-Börsen gerechnet, die heftige Verluste verzeichneten. Bis zum Herbst kann China gut auf Sojabohnen "Made in USA" verzichten. Trumps Republikaner aber stehen im November vor heiklen Kongresswahlen. Nun droht ihnen ausgerechnet von ihrer Kernwählerschaft heftiger Unmut. Im eskalierenden Handelsstreit haben die Chinesen einen mächtigen Hebel in der Hand."/al/DP/jha

