"Die Zeit" zu Regierung / Konflikte:

"In ihrer Regierungserklärung plädierte Angela Merkel für politische Diskussionen, die den Zusammenhalt im Land größer und nicht kleiner machen. Wenn die Kanzlerin Konflikte von nun an tatsächlich produktiv orchestriert, statt sie wie früher wegzumoderieren, wäre das nicht nur eine schlechte Nachricht für die AfD. Die kam schließlich mit der Behauptung in den Bundestag, dass viele Diskussionen gar nicht mehr geführt würden. Die Kanzlerin inszenierte damit auch ein Schaulaufen um ihre Nachfolge und machte aus ihrem Abschied einen Aufbruch."/al/DP/jha

AXC0008 2018-04-05/05:35