Mit drei größeren Formaten lassen sich dagegen Container so beladen, dass teurer Frachtraum besser genutzt wird als mit dem Euroformat. Die Inka-Einwegpalette aus Pressholz nutzen Anwender laut Hersteller besonders gerne im Export. Als "processed Wood" ist die Pressholzpalette ohne Vorbehandlung und Markierung ISPM-15-konform. Zudem ist sie günstig in der Anschaffung, leicht und platzsparend in der Bevorratung. Auch für Containertransporte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...