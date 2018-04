Bei der Deutschen Bank kämpft jeder gegen jeden. Interne Nachfolger von Chef John Cryan könnten Frieden bringen.

Die Stimmung bei dem Treffen in Frankfurt war gedrückt. Die desolate Lage ihres früheren Arbeitgebers frustrierte die kleine Runde pensionierter Top-Manager der Deutschen Bank, die doch immer so stolz auf ihren Arbeitgeber gewesen waren. Es fehle, so die Diagnose des betagten Kreises, vor allem an Führung, an einer charismatischen Persönlichkeit, die endlich mit der Unsicherheit Schluss macht. Unbedingt, befand das Gremium, müsse deshalb nun Axel Weber aus der Schweiz nach Frankfurt geholt werden. Da der frühere Bundesbank-Chef als Leiter des Verwaltungsrats der UBS sehr gut verdient und mit seinem Job nicht gerade unglücklich scheint, soll die Politik helfen - und Weber in einem Kraftakt an seine patriotische Pflicht erinnern.

Dass der Plan aufgeht, ist äußerst unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich ist jedoch auch, dass der Chef der Deutschen Bank nach der Hauptversammlung der Bank Ende Mai noch John Cryan heißt. Bisher steht zwar noch kein Nachfolger fest, noch ist auch kein Personalberater beauftragt worden. Doch die Suche läuft. Insider vermuten, dass es für Cryan und die Bank auch darum geht, eine gesichtswahrende Lösung zu finden. Auf keinen Fall soll es so aussehen, als ob man den Chef rausgeworfen habe.

Der für die Besetzung des Top-Jobs verantwortliche Aufsichtsratschef Paul Achleitner schweigt zwar beharrlich. Doch Vertraute erklären, dass der Bankvorstand künftig endlich wieder als Team agieren müsse. Tatsächlich gefährdet Streit auf der obersten Führungsebene die Zukunft der Bank. Um dem ein Ende zu setzen, könnte am Ende ein größerer Umbau des Gremiums stehen - und internes Personal an die Spitze rücken.

Mit den von Achleitner zu gemeinsamen Vize-Chefs beförderten Vorständen Marcus Schenck und Christian Sewing stünden dafür zwei Kandidaten bereit. Mehrere Aufsichtsräte sollen aber auch Postbank-Chef Frank Strauss an der Seite des Investmentbankers Schenck in Betracht ziehen. Die Bank, so heißt es intern, wolle einen "jungen Wilden" nach oben ziehen, um dem ermatteten Institut eine gehörige Portion Adrenalin zu injizieren. Der 1970 geborene frühere Eishockeyprofi Strauss erfüllt diese Voraussetzung ebenso wie der fast gleich alte Sewing.

Auch eine externe Lösung scheint denkbar, stieße jedoch intern erst mal auf große Skepsis. Der Neue müsse sich erst mal einarbeiten und zeigen, dass er sich wirklich mit der Bank identifiziere, meint ein früherer Top-Manager. Auch im Umfeld des Aufsichtsrats heißt es, dass sich die Beschäftigten dann "vollends düpiert" fühlen würden. ...

