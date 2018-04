Liebe Leser,

Mitte November startete die ADVA Optical-Aktie im Bereich von 4,65 Euro einen neuen Kursanstieg, der den Wert in den ersten Januartagen bis in den Bereich von 7,44 Euro ansteigen ließ, ehe eine neue Abwärtsbewegung startete. Sie entwickelte sich in den letzten Wochen zu einem stabilen Abwärtstrend. Dieser ist auch für das weitere Kursgeschehen bestimmend, da noch immer keine Stabilisierung des Kurses zu erkennen ist.

Das Chartbild der ADVA Optical Networking-Aktie war ... (Dr. Bernd Heim)

