Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

USA - Die jüngsten Eskalationen im Handelsstreit zwischen US-Präsident Donald Trump und China beunruhigen Unternehmen weltweit, auch in Deutschland. BDI-Präsident Dieter Kempf fürchtet bereits um die Existenz der Welthandelsorganisation WTO. "Die Regierungen der G7-Staaten müssen sich stärker für den freien Welthandel einsetzen", forderte er. Trump hat für chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar Strafzölle angekündigt, China konterte am Mittwoch mit einer Zoll-Liste, auf der US-Waren ebenfalls im Wert von 50 Milliarden Dollar stehen. In Deutschland schlägt sich die Angst vor wachsendem Protektionismus bereits im Investitionsverhalten der Firmen nieder. Das zeigt eine DIHK-Umfrage unter 5.000 Unternehmen, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Fast überall auf der Welt wollen hiesige Firmen in diesem Jahr genauso viel wie 2017 oder mehr investieren - außer in den USA. (Handelsblatt S. 10/FAZ S. 17/Welt S. 1)

HANDELSSTREIT - Wirtschaftsforscher in Deutschland fürchten, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen könnte. "Die Unsicherheit durch den Handelskonflikt kann weltweit eine Investitionszurückhaltung auslösen und damit die gesamte Weltkonjunktur ausbremsen", sagte Dennis Snower, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die angekündigten Gegenmaßnahmen Chinas bedeuten vom Volumen und von der Struktur her eine massive Verschärfung der Eskalation." Auch die EU werde leiden, da ihre beiden wichtigsten Handelspartner getroffen seien. (Funke Mediengruppe)

BREXIT - Von einem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sind weite Teile Deutschlands wirtschaftlich stärker betroffen als fast alle anderen EU-Staaten. Das ist das Ergebnis einer bisher unveröffentlichten Studie des Europäischen Ausschusses der Regionen, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. In der Untersuchung werden 50 europäische Regionen aufgeführt, die in den Bereichen Industrie und Handwerk besonders unter dem Brexit zu leiden hätten. 41 von ihnen liegen in Deutschland und decken fast das gesamte Bundesgebiet ab. (Funke Mediengruppe)

FLUGVERKEHR - Die Air-Berlin-Pleite hat ein großes Loch in die Flugpläne gerissen. An Annullierungen, verspätete Flüge und endlose Schlangen an Sicherheitskontrollen haben sich Passagiere in Deutschland fast schon gewöhnt. Neuerdings kommt noch ein anderes Ärgernis dazu: Man hat Eurowings gebucht und wird in einen Jet von Czech Airlines gestopft oder landet statt bei Condor in einem Flieger des litauischen Avion Express. Das Anmieten von Maschinen und Mannschaften bei teils völlig unbekannten Airlines sorgt für wachsenden Kundenunmut. (Handelsblatt S. 4)

KLIMASCHUTZ - Die EU soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig mindestens 20 Prozent ihres Etats in klimafreundliche Projekte investieren. Doch die Bundesregierung selbst gibt bisher für Klimaschutz-Projekte nur 1,12 Prozent ihres Gesamthaushalts oder knapp 3,7 Milliarden Euro aus. Das geht aus der Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Grünen-Frage hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. (Rheinische Post)

MOBILFUNK - Auf dem vor der Sommerpause geplanten Mobilfunkgipfel soll mit den Unternehmen "Klartext geredet" werden. Das sagte Steffen Bilger, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Die Regierung verfolge einen ehrgeizigen Plan zum Breitbandausbau und zur Vermeidung von Funklöchern. Den jetzigen Zustand bezeichnete Bilger als "sehr unbefriedigend". "Es hilft wenig, wenn eine hohe Netzabdeckung der Haushalte erreicht wird, aber die Handynutzer unterwegs oft schlechten Empfang haben", sagte der CDU-Politiker. Für die Union gebe es bei der Digitalisierung keine Ausreden mehr: "Wir müssen beim Breitbandausbau und dem Kampf gegen Funklöcher vorankommen." (Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten)

DIESEL - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner warnt angesichts drohender Diesel-Fahrverbote vor einer Fixierung auf das Einhalten von Grenzwerten. "Wir müssen jetzt nach vorn schauen. Die Grenzwerte für Stickoxide sind mehr oder weniger zufällig festgelegt worden, jedenfalls unter falschen Annahmen", sagte Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir sollten uns auf smarte Lösungen für eine neue Generation von Fahrzeugen konzentrieren - durch Technologieoffenheit und intelligente Verkehrslösungen zum Beispiel. Das ist allemal besser, als jetzt überhastet unsere Innenstädte lahmzulegen und einen Milliarden-Werteverlust bei modernen Diesel-Fahrzeugen zu riskieren." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

EZB - Raimund Röseler, oberster Bankenaufseher der Finanzaufsicht Bafin, widerspricht im Handelsblatt-Interview der Europäischen Zentralbank. Deren Werben für Großfusionen im Bankensektor sei "befremdlich". Der Wettbewerb zwischen vielen deutschen Geldhäusern sei ein Standortvorteil. (Handelsblatt S. 28)

