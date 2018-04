Der führende Anbieter von Media Intelligence und Analytics Lösungen, ARGUS DATA INSIGHTS, und das Schweizer Unternehmen RepRisk, weltweit führender Datenspezialist im Bereich Umwelt-, Sozial- und Governancerisiken (ESG-Risiken), nutzen gemeinsam Synergien bei der Erstellung von ESG-Reports zu Unternehmen. RepRisk stellt Informationen zu ESG-Risiken aus seiner umfassenden Datenbank zur Verfügung, welche von ARGUS DATA INSIGHTS in kundenrelevante «Analytics Insights» verarbeitet werden.

Mit der strategischen Zusammenarbeit zwischen der ARGUS DATA INSIGHTS Gruppe und dem Datenspezialisten RepRisk nutzen die beiden Unternehmen Synergien in der Datengewinnung und Aufbereitung umfassender ESG-Reports. Diese zeigen frühzeitig weltweit relevante Risiken in den Bereichen Umwelt, Sozial und Governance (ESG) auf, welche für die Beurteilung der unternehmerischen Sorgfaltspflicht und Nachhaltigkeit inzwischen unerlässlich geworden sind.

Der führende Datenspezialist RepRisk recherchiert täglich Informationen zu Umwelt-, Sozial-, und Governance-Themen und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen. RepRisk stützt sich auf Daten, welche die externe Perspektive verschiedener Anspruchsgruppen widerspiegelt, indem es täglich mehr als 80'000 globale Quellen in 16 Sprachen auf adverse, für Unternehmen relevante, Sachverhalte systematisch analysiert und damit über die weltweit grösste Datenbank für ESG-Risiken verfügt. Diese unterstützt bei der systematischen Identifikation und Bewertung von riskanten Kunden- und Länderbeziehungen, Geschäftstransaktionen und -aktivitäten.

Aufgrund der Zusammenarbeit mit RepRisk ist es ARGUS DATA INSIGHTS möglich für Kunden neu ganzheitliche ESG-Reports zu erstellen und das bisherige Geschäftsfeld Media Intelligence zu ergänzen. Damit werden künftig nicht mehr nur Media-Daten, sondern auch Non-Media-Daten in Analytics Lösungen integriert. Gleichzeitig wird die bisher primäre Zielgruppe PR, Marketing und Kommunikation mit der Anreicherung relevanter Non-Media-Informationen auf weitere Unternehmensbereiche und Branchen ausgeweitet. Insbesondere auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsführung steigt die Nachfrage nach umfassenden Risikobeurteilungen in Form von ESG-Reports an. Die Kooperation ist ein weiterer Schritt zum Ausbau der Marktposition im Rahmen der Wachstumsstrategie im neu geschaffenen Geschäftsfeld «Analytics Insights» der ARGUS DATA INSIGHTS Gruppe.

ARGUS DATA INSIGHTSGruppe

Die ARGUS DATA INSIGHTS Gruppe ist der führende Anbieter von Media Intelligence Lösungen in der DACH-Region mit Hauptsitz in Zürich und Berlin. Basis des Erfolges ist die einzigartige Kombination aus einer umfassenden globalen Medienabdeckung, innovativer Technologie, persönlicher Beratung und mehr als 100 Jahren Erfahrung. Rund 660 Medien-und Kommunikationsexperten finden, analysieren und verdichten relevante Medieninhalte zu hochwertigen Analysen und Medienspiegeln für fundierte Entscheidungen in Marketing, Kommunikation und Strategie.

RepRisk

RepRisk ist ein weltweit führender Datenspezialist, der täglich Informationen zu Umwelt-, Sozial-, und Governencerisiken (ESG-Risiken) recherchiert und daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und Länder erstellt. Seit 2006 bilden diese Risikoprofile die weltweit grösste Datenbank für ESG-Risiken. Momentan beinhaltet sie Informationen über mehr als 100'000 öffentliche und private Unternehmen sowie 25'000 Infrastrukturprojekte weltweit. Die RepRisk ESG Risk Platform dient als due diligence-, Recherche-, und Überwachungssystem und unterstützt bei der systematischen Identifikation und Bewertung von riskanten Kunden- und Länderbeziehungen, Geschäftstransaktionen und Geschäftsaktivitäten.

