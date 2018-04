Der Euro hat sich am Donnerstag zunächst kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2276 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag ebenfalls auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

Der Eurokurs konnte sich vorerst stabilisieren, nachdem die Sorge vor einem Handelskrieg zwischen China und den USA am Vortag noch für deutliche Kursschwankungen gesorgt hatte. Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken und für neue Impulse im Handel am Devisenmarkt sorgen.

Am Vormittag stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone auf dem Programm, die am Markt in der Regel stark beachtet werden. Am Nachmittag könnten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA für etwas Bewegung sorgen./jkr/das

ISIN EU0009652759

AXC0027 2018-04-05/07:22