FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 05.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT. OFFENE ORDERS WURDEN GELOESCHT.

THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.04.2018. DUE TO TECHNICAL REASON THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAED. OPEN ORDERS HAVE BEEN DELETED.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

JB7 XFRA DE000A2G9LL1 DT.IND.REIT-AG INH O.N.