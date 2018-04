Hashchain Technology Inc.: erhält Lieferung von 3.000 Kryptowährungs-Mining-Geräten in Montana-Anlage DGAP-News: Hashchain Technology Inc. / Schlagwort(e): Zwischenbericht Hashchain Technology Inc.: erhält Lieferung von 3.000 Kryptowährungs-Mining-Geräten in Montana-Anlage 05.04.2018 / 07:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. HashChain Technology erhält Lieferung von 3.000 Kryptowährungs-Mining-Geräten in Montana-Anlage 1.000 Geräte aus der Lieferung wurden aufgestellt; Installation wird in den nächsten paar Wochen fortgesetzt VANCOUVER, British Columbia, 4. April 2018. - HashChain Technology Inc. ("HashChain" oder das "Unternehmen") (TSXV: KASH) (OTCQB: HSSHF) meldete heute die Ankunft von 3.000 Mining-Geräten ("Geräte") in der Mining-Anlage des Unternehmens in Montana, USA ("Montana-Anlage"). Dies ist ein Teil der Bestellung, die das Unternehmen in der Pressemitteilung vom 4. Januar 2018 bekannt gegeben hat. Aus dieser Lieferung wurden 1.000 Geräte aufgestellt. Damit hat das Unternehmen jetzt insgesamt 1.870 Geräte in Betrieb. Bei Betrieb aller 3.870 Geräte wird HashChain mit einer Leistung von insgesamt ungefähr 5,8 MW arbeiten. Am 3. November 2017 begann HashChain in ihrem Datenzentrum in Vancouver das Mining mit 100 Geräten ausschließlich nach der Kryptowährung Dash. Am 8. März 2018 stellte das Unternehmen weitere 770 Geräte auf, die sich zurzeit auf das Mining von Bitcoin in der 20-Megawatt-Mining-Anlage in Montana konzentrieren und dort mit einer Leistung von 1,28 MW arbeiten. Die Mining-Aktivitäten der 870 Geräte führten in der Woche vom 8. März bis14. März 2018 zu 4,97 Bitcoin und 3,89 Dash für Bruttoeinnahmen von insgesamt 53.642 CAD basierend auf coinmarketcap.com zum 28. März 2018. HashChain weist daraufhin, dass mit dem Mining wesentliche Kosten verbunden sind und das Unternehmen muss erst seine nächste Quartalsbilanz erstellen, um die vollständigen Einzelheiten solcher Kosten zur Verfügung zu haben. Das Unternehmen wird die vollständigen Einzelheiten dieser Kosten in Verbindung mit dem Mining in seinen Finanzberichten angeben. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Unternehmen die Bitcoin und Dash noch nicht in Fiat-Währung umgerechnet. "HashChain setzt die Diversifizierung unserer Geschäftsstrategie fort, um andere mit Blockchain in Zusammenhang stehende Software und Services einzuschließen und wir werden uns weiterhin im Mining-Sektor engagieren," sagte Patrick Gray, CEO und Gründer von HashChain. "Die einzigartige Fähigkeit des Unternehmens große Stückzahlen von Geräten schnell zu bestellen und zu erhalten, hilft uns bei der Skalierung mit höherem Tempo an idealen Mining-Standorten, um die Betriebsaufwendungen zu reduzieren und Kapitalerträge für die erzielten Coins zu gewährleisten." Ein "Gerät" (Rig) ist ein Hochleistungscomputersystem, das für das Mining von Kryptowährungen eingesetzt wird. Mining ist das Verfahren, womit Einzelpersonen komplexe Berechnungs-Puzzles lösen, um Transaktionen zu bestätigen, die einer Blockchain hinzugefügt werden. Miners, die erfolgreich dieses Mining-Verfahren durchführen, erhalten eine Prämie in Form einer Kryptowährung oder anderer Blockchain-Coins oder Token. Das Unternehmen behält die Möglichkeit zum Erwerb von bis zu weiteren 2.000 Geräten gemäß der Bestellung von bis zu 5.000 Geräten und wird die Entscheidung hinsichtlich der möglichen Akquisition der restlichen Geräte in den kommenden Monaten treffen. Über HashChain Technology Inc. HashChain ist ein Blockchain-Unternehmen und das erste börsennotierte (TSXV: KASH) kanadische Kryptowährungs-Mining-Unternehmen, das einen endgültigen Prospekt einreicht, der das stark skalierbare und flexible Mining-Verfahren für alle großen Kryptowährungen unterstützt. HashChain nutzt die kostengünstige nordamerikanische Stromversorgung, das kühle Klima und das Hochgeschwindigkeits-Internet: die Dreierkombination, die für einen Mining-Erfolg äußerst wichtig ist, um eine Wettbewerbsposition für die Maximierung der Anzahl von Mining-Erfolgen zu schaffen. HashChain betreibt zurzeit 100 Dash-Mining-Geräte, 1.770 Bitcoin-Geräte und hat weitere 2.000 Geräte erhalten. Wenn alle Geräte in Betrieb sind, wird HashChain ungefähr 5,8 Megawatt an Strom verbrauchen. HashChain hat ebenfalls einen Dash Masternode für ungefähr 280.000 USD erworben, der eine zusätzliche Investition von 1.000 Dash-Coins benötigt. Zur Diversifizierung ihrer Geschäftsstrategie über das Krypto-Mining hinaus hat das Unternehmen ebenfalls NODE40 erworben, ein Blockchain-Technologieunternehmen, das NODE40 Balance ein neues SaaS-Produkt entwickelte, das die Steuererklärung hinsichtlich Kryptowährungen vereinfacht und präziser macht. Die Lösung erlaubt, Kryptowährungs-Nutzern und Händlern ihre Kapitalgewinne und Verluste präzise anzugeben. NODE40 ist ebenfalls der führende Masternode Server, der Provider für das Dash-Netzwerk hostet und nach einem zusätzlichen alternierenden Coin Masternode Hosting sucht. HashChain Mining ist eine sich vollständig im Besitz der HashChain Technology Inc. befindliche Tochtergesellschaft mit Sitz in Albany, New York und Büros in Vancouver, Britisch Columbia und Genf, Schweiz. Im Auftrag des Boards Patrick Gray CEO & Director Für weitere Informationen: HashChain Technology Inc. Larry Heinzlmeir Vice President, Marketing & Communications Larry@HashChain.ca Tel.: 604-537-8676 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 05.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 671553 05.04.2018

ISIN CA41809W1068

AXC0034 2018-04-05/07:42