Am 29.03. hatten wir im RuMaS Express-Service zuletzt über Schaeffler berichtet und der Titel des Beitrags lautete: "Schaeffler: Geht da jetzt doch noch was? Gute Chance für einen Hebel!" Unser Trade ist angelaufen, aber die Chance für Nachzügler ist vielleicht schon bald da. Die Aktie hatte sich nach dem Absturz Ende Januar noch weiter nach unten begeben und jetzt muss man schauen, ob das Tief im Tagesverlauf am 28.03. bei 12,09 Euro eine Trendwende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...