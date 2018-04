Am 28.03. hatten wir zuletzt auf Merck aufmerksam gemacht und der Titel des Beitrags lautete: "Merck: Nächster Versuch! Mal sehen ob wir einen Treffer landen!" Es sieht so aus, als ob das Tief vom 26.03. bei 74,78 Euro die Trendwende eingeläutet hat oder ob die Tiefs aus dem Jahr 2016 noch getestet werden. Schon am 28.03. war die Aktie in einem negativen Börsenumfeld gestiegen und am 04.04. schaffte es Merck am Nachmittag sogar auf die Pole Position ...

