US-Präsident Trump kommt mit seinem Mauerbau an der Grenze zu Mexiko nicht weiter. Weil ihm das seine Basis übelnimmt, demonstriert er nun Härte.

Es klingt drastisch. Donald Trump ordnet die Verlegung der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko an. Der US-Präsident zeichnet ein düsteres Bild der Lage, spricht von Krise und Gesetzlosigkeit in den Grenzgebieten. Tatsächlich lässt sich das kaum mit Fakten belegen. Die Zahl der illegalen Übertritte geht insgesamt zurück. Und auch der Einsatz der Nationalgarde könnte am Ende weit weniger spektakulär sein, als es den Anschein hat. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist die Nationalgarde?

Ein Reserveverband des Militärs, der in Einheiten der Armee und der Luftwaffe unterteilt ist. Jeder der 50 Bundesstaaten hat eine Nationalgarde. Sie werden etwa bei Waldbränden, Wirbelstürmen, Überflutungen oder bei Ausschreitungen eingesetzt. Schon unter Präsident Barack Obama wurden im Mai 2010 insgesamt 1200 Nationalgardisten an die Grenze zu Mexiko entsandt. Unter George W. Bush waren es 6000.

Was soll die Nationalgarde nach Trumps Plänen konkret tun?

Die genauen Details sind noch unklar. Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen sagte am Mittwoch, es solle ein ähnlicher Einsatz werden wie 2006 unter Bush. Damals unterstützten die Gardisten die Grenzschützer bei der Überwachung der Grenze und bei logistischen Aufgaben. Sie nahmen aber keine Menschen fest, die illegal in die USA kamen. Nielsen sagte, dies solle auch diesmal nicht der Fall sein.

Ein Freund der Einwanderung war Trump nie, aber woher rührt seine plötzlich noch härtere Linie?

