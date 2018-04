IPF: Die Farb-, Kontrast- und Zeilensensoren des Unternehmens verfügen zur Parametrierung über eine RS232-Schnittstelle. Der Ethernet-Adapter nutzt diesen Anschluss, um das serielle Datensignal in ein Ethernet-Signal zu wandeln (RS232/LAN). So lassen sich Geräte in das lokale Netzwerk oder das Internet einbinden. Mit dem Adapter kompatibel sind generell alle Sensoren mit M5-vierpoligem Rundstecker für die RS232-Schnittstelle. Dazu gehören Farbsensoren der Reihen OF34, OF50, OF51, OF63 und OF65. Aus dem Portfolio an Kontrastsensoren lassen sich etwa der OK630180 (Lichtleitergerät) oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...