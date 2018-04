Die UniFirst Corporation (ISIN: US9047081040, NYSE: UNF) wird am 29. Juni 2018 eine Quartalsdividende von 0,1125 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 8. Juni 2018. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 200 Prozent. Damit erhalten die Investoren auf das Jahr hochgerechnet 45 US-Cents. Das entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 0,29 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von ...

