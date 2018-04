Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat von "Overweight" auf "Underweight" doppelt abgestuft und das Kursziel von 976 auf 656 Pence gekappt. In Großbritannien sei das Unternehmen spät in die Auslieferung eingestiegen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher orientiere sich die Kundschaft der Restaurants eher am unteren Ende der Preise, womit strategische Nachteile verbunden seien. Bei höherpreisigen Speisen hätten Lieferanten wie Deliveroo oder UberEATS die Führung übernommen und bauten diese außerhalb von London aus./bek/ajx

Datum der Analyse: 05.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB00BKX5CN86

AXC0037 2018-04-05/08:13