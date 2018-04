Die Analysten von Mainfirst sahen in ihrer am Mittwoch vorgelegten Studie zur Nordex-Aktie einen Boden erreicht. Das aktuelle Kursniveau preise bereits die schlechteste Geschäftsentwicklung in Deutschland und den USA ein, urteilten sie und hoben ihre Haltung zur Aktie auf neutral an. Auch das Analysehaus Warburg Research beließ die Einstufung für die Nordex-Aktie nach einer Investorenveranstaltung auf einem Kursziel von 10 Euro und Kaufen. Der Windenergieanlagen-Hersteller könnte 2018 einen positiven Free Cashflow erwirtschaften, schrieb der dort zuständige Analyst in einer ebenfalls am Mittwoch vorgelegten Studie. Mit einem voraussichtlich steigenden Auftragseingang im ersten Quartal könnte Nordex zudem einen guten Start ins Jahr gehabt haben. Jüngste Nachrichten bestätigten dies. In der Türkei erhielt das Unternehmen von wichtigen Bestandskunden drei Aufträge über 47 Großturbinen mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...