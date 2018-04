Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Krones von 117 auf 112 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Felicitas von Bismarck passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell an die Jahreszahlen des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen an, ebenso ihre Schätzungen für das erste Quartal 2018 und ihre erstmaligen Prognosen für 2020. Insgesamt sieht sie Krones weiter als gute Wachstumsstory mit einer soliden Bilanz, aber wettbewerbsbedingt nur begrenzt Potenzial für eine Margensteigerung./gl/bek Datum der Analyse: 05.04.2018

ISIN: DE0006335003