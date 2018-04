Hochdorf - Der Milchverarbeiter Hochdorf hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis eingefahren. Dank der Pharmalys-Übernahme und höheren Rohstoffpreisen stieg der Netto-Umsatz um 10,9% auf 600,5 Mio CHF. Den Reingewinn konnte das Unternehmen gar mehr als verdoppeln.

Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte um knapp 90% auf 42,6 Mio CHF. Unter dem Strich blieben 40,8 Mio CHF in der Kasse, wie Hochdorf am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Im Vorjahr waren es lediglich 19,4 Mio CHF gewesen. Das sind neue Höchstwerte.

Volumen deutlich rückläufig

Und dies, obwohl Hochdorf deutlich weniger Produkte verkaufte. Die Volumina gingen um ein Fünftel auf 190'500 Tonnen zurück. Der höhere Umsatz bee tieferen Menge erkläre ...

