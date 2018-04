Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Credit Suisse von 21 auf 22 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit Jahresbeginn habe sich die Aktie der Schweizer Bank trotz stärker steigender Gewinnprognosen schlechter entwickelt als die der Konkurrenz, schrieb Analyst Kinner Lakhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere blieben angesichts der guten Entwicklung in der Vermögensverwaltung, der operativen Dynamik, der Kapitalerträge und der attraktiven Bewertung ein "Top Pick"./gl/bek Datum der Analyse: 05.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2018-04-05/08:19

ISIN: CH0012138530