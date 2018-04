CUPERTINO (IT-Times) - In seinen iPhones und iPads nutzt Apple bereits eigene Chips der A-Serie. Doch auch in Macintosh-Rechnern könnte Apple bald seine eigenen Chips verwenden. Glauben zumindest die Analysten bei Bank of America Merrill Lynch. Bislang nutzt Apple in seinen Macs vornehmlich Intel-Chips....

Den vollständigen Artikel lesen ...