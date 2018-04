Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong, Schanghai und Taipeh bleiben die Börsen wegen des Feiertages Ching-Ming-Fest geschlossen.

FREITAG: In Schanghai bleibt die Börse am Tag nach dem Ching-Ming-Fest geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Datenskandal bei Facebook hat deutlich größere Dimensionen als bislang angenommen. Insgesamt seien mutmaßlich die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern "unzulässig" mit der britischen Datenanalysefirma Cambridge Analytica geteilt worden, teilte Facebook-Technologiechef Mike Schroepfer mit. Die meisten der Betroffenen lebten in den USA. Bisher war der Internetgigant noch von rund 50 Millionen betroffenen Nutzern ausgegangen. Das neue Eingeständnis erhöht die Nöte von Facebook, das Unternehmen steht wegen des gigantischen Missbrauchs von Nutzerdaten ohnehin schon unter massivem juristischen und politischen Druck. Cambridge Analytica hatte sich mit Hilfe der abgeschöpften Daten eine wertvolle Datenbank zulegt, die dann für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump genutzt worden sein soll.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

14:00 Monsanto Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 215.000 14:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -57,0 Mrd USD zuvor: -56,6 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.654,40 +0,28% Nikkei-225 21.669,97 +1,64% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.435,57 +1,14% Schanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 5.791,90 +0,53%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Diesmal dominieren Zeichen der Entspannung im Handelskonflickt und die Aktienkurse legen auf breiter Front deutlich zu - zumindest dort, wo gehandelt wird. Das ist an den chinesischen Handelsplätzen nicht der Fall, feiertagsbedingt ruht hier der Handel. Unterstützung kommt von US-Handelsminister Wilbur Ross, der trotz der aggressiven Handelsstreitigkeiten mit China damit rechnet, dass sich beide Länder auf ein Abkommen verständigen werden. Die USA und China seien offenbar bereit, den Konflikt auszuverhandeln, auch wenn sie sich derzeit wechselseitig immer neue Strafzöllen androhten. China hatte am Vortag, als die meisten Börsen in Asien bereits geschlossen waren, Gegenmaßnahmen auf die jüngste US-Liste mit Einfuhrzöllen auf chinesische Produkte erlassen. In Japan sind die eher defensiven Sektoren Telekommunikation und Pharma gefragt - darüber hinaus Immobilienentwicklung. In Südkorea wird der Markt von einem rund 2,0-prozentigen Aufschlag beim Schwergewicht Samsung Electronics gestützt. Nach Meinung von Handelsexperten dürfte Südkoreas Wirtschaft im Handelskonflikt zwischen China und den USA nur begrenzten Schaden davontragen. In Sydney macht die Stärke im Finanzsektor die Schwäche bei Bergbauwerten wett. Zusätzlichen Rückwind erhält die Börse in Tokio vom Devisenmarkt, wo die neu entfachte Risikofreude den US-Dollar zum Yen aufwerten lässt. Die Pleite des australischen Geflügelfleischproduzenten Red Lea Chickens wird nach Einschätzung von Morgan Stanley die Geschäftsentwicklung des wesentlich größeren Wettbewerbers Inghams in den nächsten 45 Tagen befeuern. Die Aktie legt in Sydney 0,7 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Zunächst hatte Facebook einräumen müssen, dass der Datenskandal deutlich größere Dimensionen als bislang angenommen einnimmt. Allerdings fand CEO Mark Zuckerberg in einer Telefonkonferenz mit Journalisten offenbar die richtigen Worte, um Anleger zu beruhigen. Die Aktie legte um 3,0 Prozent zu. Besonders gut kamen die Geschäftszahlen von Dolphin Entertainment an. Die Titel der Film- und Fernsehproduktionsfirma schossen um 24,3 Prozent in die Höhe. Nach Vorlage von Viertquartalszahlen verloren Eleven Biotherapeutics 1,4 Prozent. Franklin Covey gewannen dagegen nach Veröffentlichung von Zweitquartalszahlen 0,7 Prozent und Ollies Bargain Outlet büßten nach Bekanntgabe von Geschäftszahlen zur vierten Periode 4,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.264,02 0,96 230,66 -1,84 S&P-500 2.644,68 1,16 30,23 -1,08 Nasdaq-Comp. 7.042,11 1,45 100,83 2,01 Nasdaq-100 6.560,06 1,57 101,23 2,56 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 854 Mio 898 Mio Gewinner 2.033 2.201 Verlierer 917 779 Unverändert 117 98

Fester - Nach einem Start mit über 2 Prozent im Minus wurde der Dow-Jones-Index im Verlauf ins Plus katapultiert. Der zuletzt besonders schwache technologielastige Nasdaq-Composite ließ diesmal die anderen beiden Leitindizes hinter sich. Belastender Faktor im frühen Geschäft war der verschärfte Zollstreit zwischen den USA und China. Später kam dann Hilfe von US-Handelsminister Wilbur Ross, der damit rechnet, dass sich beide Länder vor der Umsetzung der angedrohten Strafzölle noch auf ein Abkommen verständigen werden. Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Handelsstreits büßten Boeing 1 Prozent ein. Der Kurs des Baumaschinenherstellers Caterpillar blieb mit plus 0,1 Prozent hinter dem Markt. Die Aktie des Landmaschinenherstellers Deere fiel um 2,9 Prozent und litt unter den von China angedrohten Zöllen auf Sojabohnenimporte. Tesla drehten trotz negativer Analystenkommentare ins Plus und rückten um 7,3 Prozent vor. Bereits am Vortag hatte die Erleichterung darüber gestützt, dass Tesla nach eigenen Angaben im laufenden Jahr kein Kapital aufnehmen muss. Facebook verloren 0,6 Prozent. Der Konzern hatte mitgeteilt, dass von dem Datenskandal noch mehr Nutzer betroffen seien.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,29 0,4 2,28 108,4 5 Jahre 2,61 1,0 2,60 68,5 7 Jahre 2,73 1,1 2,72 48,4 10 Jahre 2,79 1,3 2,78 34,8 30 Jahre 3,03 1,9 3,01 -3,4

Staatsanleihen waren im Handelsverlauf immer weniger gefragt, da sie im Schatten des Aktienmarkts standen. Die Rendite zehnjährigen Titel stieg mit fallenden Notierungen um 1 Basispunkt auf 2,79 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.24 Uhr % YTD EUR/USD 1,2271 -0,1% 1,2282 1,2309 +2,1% EUR/JPY 131,17 +0,0% 131,13 130,55 -3,0% EUR/GBP 0,8725 +0,1% 0,8720 0,8741 -1,9% GBP/USD 1,4064 -0,2% 1,4085 1,4083 +4,0% USD/JPY 106,88 +0,1% 106,76 106,04 -5,1% USD/KRW 1059,70 +0,1% 1058,44 1062,29 -0,7% USD/CNY 6,3052 0% 6,3052 6,3012 -3,1% USD/CNH 6,2848 -0,1% 6,2881 6,2980 -3,5% USD/HKD 7,8492 +0,0% 7,8490 7,8493 +0,5% AUD/USD 0,7692 -0,3% 0,7716 0,7675 -1,6% NZD/USD 0,7286 -0,3% 0,7311 0,7291 +2,6% Bitcoin BTC/USD 6.878,09 +0,7% 6.828,96 7.348,40 -49,6%

Der Yen profitierte als klassische Fluchtwährung zunächst etwas von den angekündigten chinesischen Vergeltungsmaßnahmen im Zollstreit mit den USA. Der Dollar gab aber auch zu anderen Währungen wie dem Euro und dem Pfund nach. Später rückte der Dollar dann wieder vor und stieg unter anderem auf 106,80 Yen. Im Tief zuvor war er bis auf 106 Yen gefallen. Zum Euro zeigte sich der Dollar unter dem Strich am Ende des Tages kaum verändert: Die Gemeinschaftswährung kostete etwa 1,2280 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,62 63,37 +0,4% 0,25 +5,6% Brent/ICE 68,34 68,02 +0,5% 0,32 +4,3%

Die Abgaben beim Ölpreis verminderten sich, nachdem neue Daten einen beachtlichen Abbau der US-Lagerbestände zeigten. Zunächst war der Druck auf den Ölpreis noch größer geworden mit Befürchtungen, dass der Handelskrieg die Nachfrage nach Öl verringern könnte. Zudem hatte Bahrain am Mittwoch das Volumen der kürzlich entdeckten Öl- und Gasvorkommen bekanntgegeben. Sie umfassen demnach 80 Milliarden Barrel Öl und 10 bis 20 Billionen Kubikfuß Gas. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI fiel um 0,2 Prozent auf 63,37 Dollar. Brentöl verharrte bei 68,11 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,95 1.333,35 -0,3% -4,40 +2,0% Silber (Spot) 16,29 16,32 -0,2% -0,03 -3,8% Platin (Spot) 911,05 918,00 -0,8% -6,95 -2,0% Kupfer-Future 3,02 3,01 +0,2% +0,01 -9,0%

Gold profitierte zunächst von seinem Status als vermeintlich sicherer Hafen, gab die Gewinne großenteils aber mit der Hoffnung auf eine doch noch kommende einvernehmliche Lösung im US-chinesischen Handelsstreit wieder ab. Der Preis für die Unze legte um 0,1 Prozent auf 1.334 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

NATO-/RUSSLAND-BEZIEHUNGEN

Die Nato will nach Worten von Generalsekretär Jens Stoltenberg kein Wettrüsten mit Russland. "Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg", betonte er.

AUßENPOLITIK RUSSLAND

