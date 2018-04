"Der erste Spatenstich für eine World-scale-Anlage ist immer spannend, besonders an einem Standort, an dem sie vor allem einem langjährigen Kunden dient", kommentierte Corning Painter, Executive Vice President Industrial Gases bei Air Products. Er betonte besonders die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der geplanten Anlage, die besonders energieeffizient und niedrig an Emissionen sein soll. Dies sei auch die Grundlage für die Strategie des Unternehmensbereichs ...

