Der DAX hat am Mittwoch durch die Antwort der Chinesen gegenüber den USA hinsichtlich der Implementierung von Einfuhrzöllen ein technisch interessantes Bild gezeichnet. So kam es zunächst zum Bruch der 11.900er Marke, gefolgt von einer anschließenden, scharfen Gegenbewegung zurück über das 12.000er Level. In den Abend und durch das starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...