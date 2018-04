The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000CZ40JP3 COMMERZBANK 13/18 S.818 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D5M8 DEKA STUFENZINS MTN 15/25 BD00 BON EUR N

CA QACN XFRA US06739FHK03 BARCLAYS BK 13/23 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA USU42314AF82 KRAFT HEINZ F. 15/22 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1JK85 DZ BANK IS.E.8198 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLP9 DZ BANK IS.E.8210 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US06366RE765 BK MONTREAL 2018 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US06366RE849 BK MONTREAL 2018 FLR MTN BD01 BON USD N

CA 4G0C XFRA US37045XAU00 GM FINANCIAL 2018 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XAV82 GM FINANCIAL 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0107099466 SEGRO PLC 00/24 BD01 BON GBP N

CA A2B2 XFRA XS0914258586 ABN AMRO BANK 13/18 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS0914293575 DAIMLER INTL FIN.13/18MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US29874QCN25 EUR. BK REC.DEV.13/18 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US459058DN09 WORLD BK 14/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0356521160 CA ELECTR.CAR.08/18 REGS BD02 BON USD N

CA WOSC XFRA XS0357251726 WOLTERS KLUWER 08/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1243938849 FMS WERTMGMT MTN 15/18 LS BD02 BON GBP N