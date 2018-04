FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ER7A XFRA FR0013204492 ERAMET 16-UND. CV FLR 1.155 EUR

D1LN XFRA GB00BY9D0Y18 DIR.LINE.INS.LS-,10909090 0.327 EUR

SYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.293 EUR

NPWA XFRA US83175M2052 SMITH+NEPHEW ADR5 DL-20/2 0.370 EUR

RG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.204 EUR

NTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.163 EUR

MRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.204 EUR

MOO XFRA US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01 0.440 EUR

CMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.456 EUR

GTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.090 EUR

EW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.016 EUR

C1B1 XFRA US20440T2015 CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1 0.087 EUR

BRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.326 EUR

BAR XFRA US0677741094 BARNES + NOBLE DL-,01 0.122 EUR

GU8E XFRA US05382A1043 AVIVA PLC ADR/2 LS-,25 0.428 EUR

AEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.285 EUR

AISF XFRA TH0268010Z11 ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 0.093 EUR

NVAA XFRA TH0268010R11 ADV.INFO SERV.-NVDR- BA 1 0.093 EUR

CMN1 XFRA GB00B45C9X44 CHEMRING GRP PLC LS-,01 0.023 EUR

39M XFRA GB00B1ZBKY84 MONEYSUPERMARKET LS-,02 0.087 EUR

QS2A XFRA GB00B1WY2338 SMITHS GROUP PLC LS -,375 0.158 EUR

N5C XFRA GB00B1H0DZ51 TP ICAP PLC LS -,25 0.129 EUR

H5P XFRA GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 0.187 EUR

GKN XFRA GB0030646508 GKN PLC LS -,10 0.071 EUR

NPW1 XFRA GB0009223206 SMITH + NEP. DL -,20 0.185 EUR

UEH XFRA GB0009123323 ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,05 0.400 EUR

TWW XFRA GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 0.028 EUR

PHQ XFRA GB0008481250 PHOTO-ME INTL PLC LS-,005 0.042 EUR

LFP XFRA GB0007739609 TRAVIS PERKINS LS-,10 0.349 EUR

PES XFRA GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 0.137 EUR

G9X XFRA GB0003753778 GO-AHEAD GRP PLC LS-,10 0.345 EUR

GU8 XFRA GB0002162385 AVIVA PLC LS-,25 0.217 EUR

DTV XFRA FI0009801310 F-SECURE OYJ 0.040 EUR

NUF XFRA AU000000NUF3 NUFARM LTD. 0.031 EUR

M82 XFRA AU000000MQA4 MACQUARIE ATLAS ROADS GRP 0.075 EUR