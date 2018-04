Das Projekt PERRON entwickelt Routenplanung und Navigation für

die spezifischen Anforderungen von FußgängerInnen

Wien (APA-ots) - Herkömmliche Routing- und Navigationssysteme stammen aus

dem Kfz-Bereich und sind auf die Anforderungen des motorisierten

Straßenverkehrs spezialisiert. Die Bedürfnisse von FußgängerInnen

werden von diesen Systemen daher kaum berücksichtigt. Im Rahmen des

europäischen Forschungsprojekts [PERRON]

(http://perron-project.tech-experience.at/) wurde nun, unter

Beteiligung der ExpertInnen des AIT, ein Tool entwickelt, welches

eine optimierte Routenplanung und Navigation für FußgängerInnen

ermöglicht. Unter besonderer Berücksichtigung von Gehwegen und

markierten sowie unmarkierten Straßenquerungsmöglichkeiten berechnet

ein Algorithmus geeignete Strecken zwischen Start und Ziel. Dabei

werden Qualitätskriterien wie Attraktivität, Komfort, Sicherheit und

Distanz miteinbezogen. Die automatisch generierten Weganweisungen

enthalten Orientierungshilfen, sogenannte "Landmarks",

beispielsweise: "Biegen Sie nach der Wiener Staatsoper rechts ab",

und unterstützen so das natürliche menschliche Orientierungsverhalten

besser als reine Distanz- und Richtungsangaben von herkömmlichen

Navigationssystemen aus dem Kfz-Bereich.

Zwtl.: PERRON ermöglicht nachhaltiges und sicheres

Mobilitätsverhalten

Zufußgehen ist insbesondere im urbanen Bereich eine äußerst

nachhaltige Form der Mobilität. Das Projekt PERRON unterstützt durch

seine Planung von Routen, unter Berücksichtigung unterschiedlichster

Aspekte und der Bereitstellung von attraktiven Wegoptionen, ein

nachhaltiges Mobilitätsverhalten und schont damit Ressourcen. In

diesem Zusammenhang ist die Sicherheit im Verkehrsgeschehen ein

wesentlicher Aspekt - mittels Routenberechnung über gesicherte

Straßenübergänge (Safety Index) sowie Reduzierung der

Smartphone-Interaktion beim Navigieren (Head-Down Phänomen) durch

Sprachausgabe liefert PERRON einen wesentlichen Beitrag zur

Verkehrssicherheit. "Der Komfortgewinn durch die

FußgängerInnen-adäquate Navigation steigert die Qualität des

Zufußgehens zusätzlich", so Anita Graser, Scientist am AIT Center for

Mobility Systems.

Zwtl.: PERRON bietet weiteres Potenzial

PERRON wurde gemeinsam mit den Projektpartnern Fluidtime, Institut

für Automation und Kommunikation e.V. Magdeburg (IFAK) und United

Institute of Informatics Problems, National Academy of Sciences of

Belarus (UIIP) in Wien und Magdeburg getestet. Bei PERRON handelt es

sich um ein flexibles System, welches auch in anderen Städten und

Regionen funktioniert und für weitere Nutzungskontexte und

Modalitäten optimiert werden kann. "Weiteres Potenzial besteht vor

allem in der Verkehrssicherheit für spezifische Personengruppen, wie

zum Beispiel ältere Menschen", so David Sellitsch, Junior Scientist

vom AIT Center for Technology Experience.

Die Ergebnisse von PERRON werden unter anderem auf der [TRA 2018]

(https://www.traconference.eu/) in Wien vorgestellt.

Zwtl.: TRA 2018

Von 16.-19. April 2018 wird Europas größte

Verkehrsforschungskonferenz, die Transport Research Arena, in Wien

ausgetragen. Unter dem Motto "a digital era for transport. solutions

for society, economy and environment" werden sich rund 3.000

internationale ExpertInnen treffen, um über die Entwicklungen im

Bereich Mobilität und neuesten Forschungsergebnisse zu diskutieren.

Organisiert wird die Konferenz vom Bundesministerium für Verkehr,

Innovation und Technologie (bmvit) gemeinsam mit der AustriaTech und

dem AIT Austrian Institute of Technology.

Zwtl.: AIT Austrian Institute of Technology

Das AIT Austrian Institute of Technology ist Österreichs größte

außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Mit seinen acht Centern

versteht sich das AIT als hochspezialisierter Forschungs- und

Entwicklungspartner für die Industrie. Dabei beschäftigen sich die

ForscherInnen mit den zentralen Infrastrukturthemen der Zukunft:

Energy, Health & Bioresources, Digital Safety & Security, Vision,

Automation & Control, Mobility Systems, Low-Emission Transport,

Technology Experience sowie Innovation Systems & Policy. Rund 1.300

MitarbeiterInnen forschen in ganz Österreich an der Entwicklung jener

Tools, Technologien und Lösungen für Österreichs Wirtschaft, die sie

gemäß unserem Motto "Tomorrow Today" zukunftsfit hält.

AXC0048 2018-04-05/08:57