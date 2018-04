Die Zollner AG beschäftigt weltweit mehr als 8.000 Mitarbeiter an 18 Standorten weltweit. Rund die Hälfe der Mitarbeiter fertigen in den beiden größten Werken in Zandt (Deutschland) und Vác (Ungarn) ein breites Spektrum von elektronischen Baugruppen über Module bis hin zu Komplett-Systemen. 1965 begann der Firmengründer Manfred Zollner als Einmannbetrieb. Mittlerweile bietet die Unternehmensgruppe komplexe mechatronische Systeme, von der Entwicklung bis zum After-Sales-Service an. Allein die Anforderungen der Kunden entscheiden, wie weit die Prozesstiefe reichen soll. Die Qualitätssicherung spielt für jedes Projekt eine entscheidende Rolle.

Elektrische Aufladungen ableiten

Bereits seit 2009 gehört eine Direkt-Raumluftbefeuchtung im Hauptwerk in Zandt zum ESD-Schutzprogramm. Über 200 Hochdruck-Luftbefeuchter vom Typ Draabe Turbofog sind dort im Einsatz und sorgen dafür, dass elektrische Aufladungen problemlos abgeleitet werden, ohne dass es zu unkontrollierten Entladevorgängen und möglichen Beschädigungen kommt. Das Unternehmen fertigt gemäß dem internationalen Standard J-STD001 im Bereich zwischen 30 und 70 Prozent relativer Feuchte. In mehreren Bauphasen wurden Teile der 300.000 m2 großen Produktionsfläche mit dem Luftbefeuchtungssystem ausgestattet ...

