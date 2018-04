Frankfurt - Die Aktienmärkte in China hatten gestern noch ins Minus gedreht und so ergab sich dann doch ein negativer Handelsbeginn an den deutschen und europäischen Börsen, so die Analysten der Helaba. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA habe im weiteren Verlauf zudem für weitere Belastungen gesorgt, nachdem China eine neue Runde von Strafzöllen als Reaktion auf die US-Maßnahmen verkündet habe.

