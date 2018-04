FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Donnerstag im frühen Handel ein paar weitere Punkte nach oben. Am Vortag war bereits eine gute Aufnahmebereitschaft unter 11.900 Punkten zu erkennen gewesen und der DAX-Future konnte in Folge seine Unterstützungszone im Bereich zwischen 11.706 und 11.921 Punkten verlassen. Aktuell handelt er im charttechnisch neutralen Bereich. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 91,5 auf 12.164 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.166 und das Tagestief bei 12.101 Punkten. Umgesetzt wurden rund 4.000 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2018 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.