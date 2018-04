Bad Marienberg - Die Beate Uhse Aktiengesellschaft (ISIN DE0007551400/ WKN 755140) teilt mit, dass die Gläubigerversammlung am Mittwoch dem vorgelegten Insolvenzplan (AZ: 56 IN 230/17) einstimmig zugestimmt hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

